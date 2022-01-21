Общество

План вакцинации населения от гриппа полностью выполнили в Псковской области

План по вакцинации населения от гриппа выполнили на 100%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Прививочная кампания охватила почти 360 тысяч взрослых и 67,5 тысяч детей.

Кроме того, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в Псковской области продолжается прививочная кампания от COVID-19. В настоящее время вакцинировались уже более 274 тысяч жителей региона, что составляет 68% от запланированного количества.

Напомним, два муниципалитета — Псковский и Себежский — уже выполнили план по вакцинации. В число лидеров по иммунизации населения также входят Палкинский, Пушкиногорский, Порховский и Стругокрасненский районы. Вместе с тем в Красногородском, Усвятском и Пыталовском районах показатель вакцинации не достигает 50%.

Для оказания услуг по вакцинации граждан в регионе работают 36 стационарных и 9 мобильных пунктов, а также 23 выездные бригады, напомнили в пресс-службе администрации региона.