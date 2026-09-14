В Роскачестве рассказали об опасности покупки билетов на концерты с рук

Покупая билет на концерт с рук, есть риск получить поддельный или проданный уже нескольким людям, кроме того, если концерт отменят, вернуть билет будет практически невозможно, рассказали в Роскачестве.

Как отмечает организация, даже если продавец не мошенник, покупка с рук создает дополнительные проблемы.

«Всегда есть вероятность получить поддельный документ или купить билет, который уже продан нескольким людям. В случае с электронными билетами сработает правило "кто первый — того и место": система откажет в проходе тем, кто придет позже, поскольку билет уже активирован. А если концерт вообще отменят, вернуть деньги через перекупщика будет практически невозможно», - рассказали в Роскачестве.