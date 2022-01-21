Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Псковской области увеличилась за неделю на 16%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась в Псковской области на 16,21% за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего зарегистрировали 4093 случая заражения. В целом, заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила недельный пороговый уровень на 14,1% во всех возрастных группах.

За неделю с гриппом и ОРВИ госпитализировали 25 человек. По сравнению с предыдущей неделей количество пациентов увеличилось на 10 человек (на 28,6%). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,6 %.

В связи с высокой заболеваемостью оказался частично закрыт класс в одной из школ области.

План вакцинации от гриппа в регионе выполнили полностью. Выполнение плана иммунизации против гриппа составило 73,5% (359780), охват населения – 45,8% (620249). Из них детей привито – 72 040 человек – 106,7% от плана (67 500 человек), 100% от поставленной вакцины (72 040).

Смотрите также План вакцинации населения от гриппа полностью выполнили в Псковской области

«При появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания). При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача», - подчеркнули в региональном управлении Роспотребнадзора.