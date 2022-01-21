Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Евстигнеевой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ней итоги работы социальной сферы региона в 2021 году и планы на 2022 год. Также председатель комитета разъяснит, что такое социальный контракт и как его заключить.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.