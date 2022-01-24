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В Компьютерной Академии ШАГ в Пскове открыт весенний набор детей

Ваш ребенок любит проводить все свободное время за компьютером, и вы не знаете, что с этим делать? Направьте его увлечение в правильное русло! Компьютерная Академия ШАГ в городе Пскове объявляет старт весеннего набора 2022 года и приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет стать частью большой семьи Академии. Доступны очная и дистанционная формы обучения.

IT-индустрия постоянно меняется. Ежегодно в ней появляются все новые и новые направления: 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность и т. д. Безусловно, за ними будущее и они будут определять реальность нашего мира.

В Компьютерной Академии ШАГ в городе Пскове детей этим перспективным цифровым технологиям обучают уже сегодня. Занятия проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми. Доступны две программы обучения:

программа «Первый шаг» для детей в возрасте 7-8 лет;

«Малая компьютерная академия» для двух возрастных групп: 9-12 лет и 13-14 лет.

Поступив в Академию, ваш ребенок:

познакомится с языками программирования;

научится создавать собственные компьютерные игры;

пройдет практические семинары по цифровому дизайну;

научится создавать свои сайты;

будет конструировать, программировать роботов;

получит опыт фото- и видеосъемки и профессиональной обработки;

потренируется в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении своего блога;

освоит курс финансового и управленческого менеджмента и многое другое.

Узнать более подробную информацию, а также записаться на индивидуальное собеседование и прохождение вступительного тестирования можно по телефону: +7 (811) 229-64-40 или в WhatsApp.

Если есть сомнения, что вашему ребенку будет интересен образовательный процесс, то не упустите шанс проверить это на практике и принять участие в бесплатном IT-квесте для детей 9-14 лет: «Minecraft – стань героем игры».

В программе IT-квеста:

Minecraft - скрытые тайны игры. Создание своего 3D-персонажа с нуля. Пошаговая инструкция. Погружение в виртуальную среду игры Minecraft с участием своего собственного героя. Фотосессия в стиле Minecraft. Приятные подарки и бонусы для всех поступающих.

Количество мест ограничено – поспешите зарегистрироваться и принять участие в IT-квесте: https://bit.ly/3GJ9UPL.

Источник: Компьютерная Академия ШАГ в городе Пскове