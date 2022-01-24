В Компьютерной Академии ШАГ в Пскове открыт весенний набор детей

Ваш ребенок любит проводить все свободное время за компьютером, и вы не знаете, что с этим делать? Направьте его увлечение в правильное русло! Компьютерная Академия ШАГ в городе Пскове объявляет старт весеннего набора 2022 года и приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет стать частью большой семьи Академии. Доступны очная и дистанционная формы обучения.
IT-индустрия постоянно меняется. Ежегодно в ней появляются все новые и новые направления: 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность и т. д. Безусловно, за ними будущее и они будут определять реальность нашего мира.
В Компьютерной Академии ШАГ в городе Пскове детей этим перспективным цифровым технологиям обучают уже сегодня. Занятия проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми. Доступны две программы обучения:
Поступив в Академию, ваш ребенок:
познакомится с языками программирования;
научится создавать собственные компьютерные игры;
пройдет практические семинары по цифровому дизайну;
научится создавать свои сайты;
будет конструировать, программировать роботов;
получит опыт фото- и видеосъемки и профессиональной обработки;
потренируется в искусстве презентаций, разработке сценария и ведении своего блога;
освоит курс финансового и управленческого менеджмента и многое другое.
Узнать более подробную информацию, а также записаться на индивидуальное собеседование и прохождение вступительного тестирования можно по телефону: +7 (811) 229-64-40 или в WhatsApp.
Если есть сомнения, что вашему ребенку будет интересен образовательный процесс, то не упустите шанс проверить это на практике и принять участие в бесплатном IT-квесте для детей 9-14 лет: «Minecraft – стань героем игры».
В программе IT-квеста:
Количество мест ограничено – поспешите зарегистрироваться и принять участие в IT-квесте: https://bit.ly/3GJ9UPL.
Источник: Компьютерная Академия ШАГ в городе Пскове