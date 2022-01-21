Общество

Пункт пропуска на границе с Латвией реконструируют в Псковской области

Работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска Бурачки на границе с Латвией ведутся в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе аппарата руководителя ФГКУ Росгранстрой.

Модернизация ведется без приостановки функционирования погранперехода.

Такое решение обусловлено, в первую очередь, высокой степенью востребованности МАПП Бурачки. Здесь через границу перемещается более 50% всех грузов, идущих через Псковскую область.

Сначала строители реконструируют одну часть пункта пропуска, перенаправив все транспортные потоки на другую. После завершения работ, транспортные потоки будут перенаправлены на модернизированный участок погранперехода. Начнутся работы на другой части объекта.

Завершение реконструкции позволит увеличить пропускную способность МАПП Бурачки до 2400 транспортных средств в сутки, что на 17% выше существующей. Реконструкция обеспечит пропускную способность в объеме, отвечающему тенденциям растущего грузопотока.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментов зданий, армированию фундаментных плит и переустройству инженерных сетей.

Реализация проекта позволит снять логистические ограничения при осуществлении грузовых и пассажирских перевозок, создать благоприятные условия для пересечения государственной границы и повысить конкурентоспособность Российской Федерации на международном рынке транспортных услуг, отметили в ФГКУ Росгранстрой.