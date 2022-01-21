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Общество

Кто из известных псковичей в Крещение решился побывать в проруби

21.01.2022 17:32|ПсковКомментариев: 0

В этом году крещенские купания вызвали огромное количество дискуссий. Несмотря на ковид, Роспотребнадзор массовое ныряние в прорубь, вроде как, не запретил, а вот РПЦ призвала православных воздержаться от похода на реку из-за распространения омикрон-штамма. Например, на президента подействовало, и Владимир Путин решил в этом году не окунаться в ледяную воду на Крещение, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

 

Но многим псковичам, похоже, до коронавируса нет никакого дела. Ни Роспотребнадзор, ни РПЦ не смогли помешать жителям области. В этом году, по предварительным подсчетам, традицию соблюли почти 2500 человек. И это только в специально оборудованных на территории Псковской области купелях. Мы, конечно, всю неделю наблюдали за известными псковичами, чтобы понять, рискнет кто-то из них нырнуть в ледяную воду или последует примеру президента. Спойлер: не многие нас порадовали, но смельчаки все же нашлись!

Одним из самых отважных оказался депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. Он решил окунуться не в городскую прорубь, а, видимо, в ту, что организовали неподалеку от его дома. С точки зрения опасности распространения коронавируса, это, конечно, правильное решение. Кстати, и сама прорубь выглядит вполне безопасно – к воде ведет удобный спуск, а глубина не превышает полутора метров. Омылся Алексей Севастьянов трижды, как того и требуют народные традиции. Кстати, политик единственный из псковских медиаперсон, кто выложил видео, а не фото момента купания.

 

 

Удивительно, что среди немногих желающих почтить религиозную традицию в этом году оказался и депутат-коммунист Дмитрий Михайлов. И хоть он тоже не рискнул идти на центральный городской пляж, зато прошел обряд в закрытой бревенчатой купели где-то за городом. Несмотря на это, ему удалось получить сертификат «Участника крещенских купаний», который он опубликовал в соцсетях. Сертификат оценили не все подписчики депутата. Некоторые сочли его показухой и даже грехом. 

«Крещенская водичка - это великая святыня! Не превращайте ее в какие-то бумажки. Это грех. Окунулся и думает что все грехи смыл... А где покаяние, где вера? Сертификат не поможет. Грех это!» - написала в комментариях под постом Дмитрия Михайлова одна из подписчиц.

Депутат, похоже, не согласен и считает, что любое крещенское купание приносят много здоровья и положительных эмоций. «Набрал крещенской воды, которая очищает душу и тело, дарит здоровье», - написал Дмитрий Михайлов под постом.

В похожую купель окунулся и еще один депутат регионального парламента Владимир Кузь. Кстати, интересно, что и опубликованные поздравления у всех примерно одинаковые – светлые и добрые, как и полагается в такой праздник.

«От всей души поздравляю вас со светлым и радостным праздником – Крещением Господним! Желаю вам умиротворенности и гармонии, счастья, здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким!» - написал Владимир Кузь в соцсетях.

А вот председатель правления реготделения партии «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов оказался ближе к народу и посетил общественную купель, хоть и не в Пскове. В свой Instagram он выложил сразу несколько фотографий, доказывающих то, что мороза он точно не боится. На кадрах запечатлено не только непосредственно омовение, но и как довольный Михаил Иванов с умиротворенным лицом позирует голым торсом уже после купания.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев одним из первых окунулся в городскую купель. Он приехал на Ловать еще вечером 18 января, в Крещенский сочельник, и искупался почти сразу после освящение воды. В своих соцсетях глава администрации заметил, что вода по температуре «как обычно», поэтому делаем вывод, что крещенские традиции Андрей Беляев чтит не первый год.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, судя по фото, опубликованным в соцсетях, купаться в Крещение не решился, зато съездил к святому источнику и набрал воды.

Зато традиция особенно полюбилась российским военным. Псковские десантники, которые окунались в купель, не снимая тельняшек, попали в федеральные новости на Первом канале. Будем считать, что «отстрелялись» за регион.

В целом, многие псковские политики, общественники и деятели культуры выкладывали поздравления с праздником. Однако оказаться в проруби в этом году отважились только единицы. Возможно, ковид тому виной, возможно, еще что-то. Хотя в церквях, как всегда, выстроились очереди за крещенской водой, ведь верующие люди считают, что такая вода не портится, помогает исцелить душевные и телесные недуги и отгоняет злых духов. Видимо, многие решили, что достаточно умыться, а в ледяную прорубь лезть вовсе не обязательно.

Ксения Журавкова

Теги: #крещение #крещенские купания #соцсети #социальные сети #випы
Источник: Псковская Лента Новостей
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