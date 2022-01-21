Общество

Акция «Хлеб той зимы» пройдет в Псковской области

Акция «Хлеб той зимы» в седьмой раз пройдет в Псковской области в этом году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие традиционно будет посвящено годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Участники акции смогут познакомиться с жизнью блокадного города - увидеть репринты газет и партизанских листовок военного времени, ознакомиться с агитационными плакатами, получить на руки хлебную карточку и попробовать заветные 125 грамм хлеба, испеченного по специальному рецепту, приближенному к блокадному времени.

В Пскове акция пройдет 27 января в двух местах. С 11.00 до 13.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке развернется пункт «Полевой почты». В нем все желающие смогут пройти мастер-класс по письму чернильной ручкой и подписать репринт открытки 40-х годов. Затем, с 14.00 до 18.00, на пересечении улиц Пушкина и Ленина будет работать интерактивная площадка, визуализирующая главные символы периода блокады. Посетители смогут посетить пункт выдачи хлеба, почитать военную прессу, агитационные и информационные плакаты, а также послушать седьмую симфонию, ставшую символом осажденного города.

В этом году акция также пройдет в Великих Луках, Порховском, Плюсском, Невельском и Опочецком районах. Мероприятие организуют региональное отделение всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и региональная общественная молодежная организация «Вечевой Орден». Акция пройдет при поддержке управления культуры администрации города Пскова, комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Псковской областной универсальной научной библиотеки, военно-патриотического центра «Патриот» и типографии «Псковское возрождение».

Напомним, блокада Ленинграда продолжалась более двух с половиной лет. В нечеловеческих условиях, без пищи, воды и тепла защитники города продержались 872 дня. Осаду вела германская группа армий «Север» с помощью финских войск на восточном фронте Второй мировой войны. По разным оценкам, блокада унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Пострадали также исторические и культурные памятники, были безвозвратно утеряны ценные музейные экспонаты.