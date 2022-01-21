Опрос ПЛН-ТВ: Каких последствий ожидают в Пскове с приходом омикрон-штамма?

Захоронить Ленина «рядом с родственниками» призвали в Мосгордуме

Почти 60% жителей СЗФО отметили сокращение доходов на фоне пандемии - опрос

Ни одна маска не гарантирует 100-процентной защиты от вирусов – Роскачество

Совет Госдумы рассмотрит проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР