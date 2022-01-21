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Общество

Более 40 общественных пространств благоустроят в Псковской области

21.01.2022 19:39|ПсковКомментариев: 0

Актуальные вопросы исполнения в текущем году национальных проектов по направлениям ЖКХ, строительства и дорожного ремонта рассмотрели на совещании под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова 21 января. В обсуждении приняли участие руководство профильных комитетов, главы муниципальных образований и городских округов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов обратил внимание, что в настоящее время важно обеспечить необходимую контрактацию запланированных мероприятий, чтобы максимально оперативно приступить к их осуществлению. «За реализацию национальных проектов нужно браться без раскачки. Они должны быть под вашим личным контролем. При недостаточной проработке конкурсных процедур можно потерять много времени», — заметил вице-губернатор, обращаясь к главам.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов доложил, что в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство более 40 общественных пространств, которые были отобраны населением в ходе всероссийского онлайн-голосования. На эти цели будет направлено более 164 млн рублей. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации, идет размещение конкурсных извещений и заключение муниципальных контрактов. В связи с этим главам районов поручено взять на личный контроль работу по заключению контрактов, которая должна быть завершена к середине марта.

В текущем году также планируется благоустроить две общественные территории в Островском и Гдовском районах, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Гдове приведут в порядок набережная, в Острове — площадь и сквер имени Клавы Назаровой.

Отдельно Сергей Грахов остановился на планах по реализации проекта «Чистая вода». Так, будет продолжена реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях в Великих Луках, начато строительство очистных сооружений водопровода в Порхове и водозабора в микрорайоне «Псковкирпич». В деревне Родина Псковского района планируется начать строительство станции очистки воды. На эти цели планируется направить около 300 млн рублей. Василий Осипов также подчеркнул, что необходимо заблаговременно приступить и к подготовке проектов по объектам, которые запланированы к реализации в 2023 и 2024 годах.

Речь зашла и о нацпроекте «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого планируется привести в нормативное состояние более 200 км автомобильных дорог общего пользования. В том числе по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» — свыше 20,6 км улиц и автомобильных дорог местного значения на сумму около 450 млн рублей. Контрактация по данному направлению составляет около 90%. В Пскове будут продолжены работы по ремонту Рижского проспекта (от улицы Юбилейной до Балтийской) и начаты работы по ремонту участка улицы Труда. Кроме того, планируется выполнить ремонт тротуаров на улице Советской Армии. Начнутся работы по капитальному ремонту улицы Яна Фабрициуса (на участке от улицы Металлистов до Вокзальной). Также будут выполнены ремонты на участках автодорог в Островском, Палкинском и Печорском районах. Наиболее крупный из муниципальных объектов — ремонт автомобильной дороги Горохово-Забелино в Печорском районе протяженностью 7 километров.

Обсуждая планы по переселению граждан из аварийного жилья, Василий Осипов поручил главам муниципальных образований проконтролировать подготовку перечня аварийных домов, ранее не отраженных в программе, для включения данного жилья в новую общероссийскую программу переселения, которая формируется по поручению президента России.

На совещании также были рассмотрены вопросы проведения инвентаризации объектов искусственного наружного освещения на региональных автодорогах, проходящих по населенным пунктам области. В настоящее время специально созданная комиссия работает в муниципалитетах, осматривая объекты. Невельский район по этому направлению станет пилотным. Именно на основе данного муниципального образования будет проведена работа по инвентаризации, а также выработаны единые алгоритмы и механизмы по передаче объектов уличного освещения в собственность субъекта и включения в региональную дорожную сеть.

Еще один вопрос повестки касался разработки инвестиционных программ предприятий ЖКХ, которые нацелены на обеспечение финансовой стабильности организаций, грамотного подхода к тарифному регулированию. Специалисты обратили внимание руководства муниципалитетов на то, каким должен быть порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки документа, а также озвучили требования к содержанию инвестиционных программ.

Теги: #ЖКХ #благоустройство #дороги #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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