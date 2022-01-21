Общество

Участником шоу «Поле чудес» стал житель Пскова

Житель Пскова Рафик Гильмияров стал участником шоу «Поле чудес» на «Первом канале». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила его дочь Надежда Безрядина.

Фото здесь и далее: Надежда Безрядина

Выпуск с участием псковича вышел в эфир 21 января. На игру вместе с ним приехали дочь и внучка Есения.

Рафик Гильмияров вошел в третью тройку игроков. По традиции он вручил ведущему шоу Леониду Якубовичу подарки, в том числе, изготовленные мастерами из Псковской области, а внучка Есения прочитала стих, который для нее сочинила мама.