Общество

Бастрыкин поручил подготовить изменения в законодательство после нападений собак

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил подготовить правки, которые могут быть внесены в законодательство после гибели людей в результате нападения бродячих собак. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, указание о подготовке изменений было дано на фоне сообщений о гибели семилетней девочки в Забайкалье, которая стала жертвой своры собак.

«Председатель СКР поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели девочки в Забайкальском крае в главное следственное управление ведомства. Он также заявил о необходимости проверить сообщения местных жителей о том, что власти много лет не решали проблему с бродячими собаками.

22 января стало известно, что в поселке Домна Читинского района Забайкалья на семилетнюю школьницу, которая возвращалась домой, напала стая бродячих собак. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. По факту гибели было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).