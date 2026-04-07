Безопасные способы покраски яиц на Пасху перечислили в Роспотребнадзоре

Как безопасно красить куриные яйца на Пасху, рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Главное правило безопасной покраски яиц – использование исключительно натуральных или пищевых красителей. Самыми оптимальными являются луковая шелуха (красно-коричневый цвет), каркаде (синий цвет), свекольный сок (бордово-розовый цвет), куркума (оранжевый цвет), листья березы (салатово-желтый цвет), скорлупа грецкого ореха (желтый цвет).

Кроме того, стоит помнить, что яйца – основная возможная причина развития острой кишечной инфекции (сальмонеллеза). В случае, когда продукт подвергается достаточно длительной термической обработке, риск заразиться минимален. Тем не менее перед варкой яйца лучше помыть теплой водой с мылом и варить не менее 10 минут. Хранить вареные яйца с неповрежденной скорлупой в холодильнике до употребления в пищу можно не более 5 суток.

«Яйца – необходимая часть здорового рациона, вкусный, полезный и питательный продукт. Помимо большого количества белка они содержат витамины A, D, B1, B2, E, РР, каротины, микроэлементы и холин – вещество, полезное для памяти. Кроме того, яйца – источник незаменимой аминокислоты лизин», - уточнил эксперт.

Нужно помнить, что слишком много этого продукта есть не стоит. Современные исследования не подтверждают устаревшее утверждение о том, что в яйцах содержится много холестерина, повышающего риск сердечно-сосудистых заболеваний. В действительности «вредного жира» в яйцах совсем немного, и употребление одного-двух яиц в день никак не влияет на риск развития сердечных проблем.

Но осторожность все же следует соблюдать: