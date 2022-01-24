Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции с главврачом Псковского перинатального центра

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции с участием главного врача Псковского перинатального центра Николая Красикова, которая в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Осенью прошлого года, когда Николай Красиков вступал в должность, перед ним была поставлена задача решить ряд проблем, возникавших при работе медучреждения. О каких проблемах речь и удалось ли хоть на шаг продвинуться в сторону их решения? С какими итогами Псковский перинатальный центр завершил прошлый год? Есть ли в учреждении проблема с кадрами? Что Николай Красиков думает по поводу свежих законодательных инициатив, касающихся суррогатного материнства в России?