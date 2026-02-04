Вакцину от ротавируса разработали в России

В России создали вакцину от ротавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вакцина <...> готовится к выпуску», — сказала она на пленарном заседании Совфеда.
В стране также выполнили задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным: все препараты в нацкалендаре прививок — отечественные. Это означает, что Россия обеспечила суверенитет в сфере вакцинной и диагностической безопасности, пишет РИА Новости.
Ученые институтов Роспотребнадзора разработали ферменты и базу расходников, поэтому в отечественных тест-системах нет ничего импортного, добавила она.