Вакцину от ротавируса разработали в России

В России создали вакцину от ротавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вакцина <...> готовится к выпуску», — сказала она на пленарном заседании Совфеда.

В стране также выполнили задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным: все препараты в нацкалендаре прививок — отечественные. Это означает, что Россия обеспечила суверенитет в сфере вакцинной и диагностической безопасности, пишет РИА Новости.

«За последние пять лет мы полностью освободились от необходимости закупать какие-либо тест-системы (за рубежом. — ред.)», — отметила Анна Попова.

Ученые институтов Роспотребнадзора разработали ферменты и базу расходников, поэтому в отечественных тест-системах нет ничего импортного, добавила она.