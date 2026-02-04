Суд оставил в силе приговор бывшему инспектору Псковской таможни за взятки

Бывшему инспектору Псковской таможни не удалось добиться смягчения приговора за получение взятки, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, осужденного по приговору Невельского районного суда по части 6 статьи 290 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере более 5 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий, либо функций представителя власти на срок 5 лет.

Мужчина признан виновным в том, что он, являясь ведущим инспектором Псковской таможни, оказывал содействие по беспрепятственному проезду государственной границы РФ без мер таможенного контроля в обход официальных таможенных пунктов пропуска грузовых транспортных средств с санкционной продукцией. За совершение незаконных действий он получил взятку в размере 1 157 211 рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

По результатам апелляционного судебного разбирательства доводы жалоб осужденного и защитника о смягчении назначенного наказания отклонены, приговор суда первой инстанции уточнен в части условий и порядка отбывания дополнительного наказания.