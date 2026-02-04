Спиногрызья возня: кто из них вырастет?

В каждой школе это было, есть и будет. Что бы там не говорили учителя, родители и сами школьники. Можно не признавать, можно закрывать глаза на травлю, подколы и агрессию, но тогда она будет расти и процветать.

Изображение сгенерировано нейросетью

Школьные коридоры, наполненные смехом, шепотом и порой довольно едкими замечаниями, – это не просто место, где дети получают знания. Это настоящая арена, где формируются характеры, проверяются границы и, конечно же, происходит та самая «спиногрызья возня» - бесконечные подколы, троллинг и попытки утвердиться за счет других.

В те времена, когда мне самой деревья казались большими, такого не было. Было «класс за класс горой», были братства школ, районов, по интересам. Но злых шуток и троллинга было меньше. Потому что... было не модно. На самом деле во времена пранков, когда из каждой соцсети на молодые и, честно признаю, не окрепшие еще умы, как из ушата льется пример, что пранковать - это круто, а злые шутки - это «топчик», чего мы хотим от поколения зумеров, которые другого примера просто не видели. Нормальное общение, сострадание и непричинение дискомфорта для них становится чем-то недостижимым.

В век, когда в соцсети вирусятся видосики, кто кому даст, простите, «самый неожиданный поджопник», чего мы ждем от современных деток? Что они в качестве признания в любви будут петь оды или дарить цветы? Нет, у них уже новый хаймповый прием - «пощечина-мания». Это когда нужно резко подскочить к кому-то из людей и дать пощечину, реакцию записывают на камеру, потом выкладывают в специальные закрытые чатики «хвастов», где делятся своими успехами поклонники такого формата досуга.

Ну, кто объяснит им, что это ни на минутку не круто? Что стоит за этой, на первый взгляд, невинной игрой? И кто из этих юных троллей действительно вырастет?

Школьный троллинг – это не новое явление. Об этом часто говорят чиновники от сферы образования, это помнят с университетской скамьи и нынешние педагоги. Еще наши бабушки и дедушки помнят, как дразнили «очкариков» или «зубрил». Кстати, тогда я была именно по сторону тех самых «очкариков», так как носила очки. И очень хорошо помню то чувство, когда услышала это обращение в свой адрес впервые.

Однако, современная молодежь так очевидно не троллит друг друга. Они стараются забраться под кожу, задеть за живое посильнее , а с развитием интернета и социальных сетей этот феномен приобрел новые формы и масштабы.

И да, теперь «спиногрызья возня» не ограничивается переменами, она перетекает в чаты, комментарии и личные сообщения, становясь порой круглосуточной.

Почему они это делают? Троллинг может быть способом почувствовать себя сильнее, умнее, популярнее, особенно если есть внутренние комплексы. Стоит отметить, что не всегда дети осознают, насколько сильно их слова могут ранить. Отсутствие жизненного опыта и развитой эмпатии приводит к тому, что они не видят последствий своих действий.

А все начинается с пранка, с видосиков в соцсетях, когда количество лайков растет, а вышедшие в онлайн-зумеры готовы выполнить любое задание своих фанатичных подписчиков. А потом и рождаются в умах законотворцев предложения запретить выход в Интернет до 15 лет. Не спасете и не спасетесь. Сначала вы для взрослых блогеров, которые не жвачки на камеру жуют, а отборным матом через «пи-пи-пи» разрешенное Роскомнадзором на эфирах кроют, запретите. А для детского Интернета покажите взрослую гигиену. А то и так уже стыдно признавать, но современную молодежь, зумеров, такими сделали взрослые с верификационными звездочками блогеров в аккаунтах. У них они увидели примеры агрессивного или саркастического юмора, который и стали копировать.

И пока в каждой школе есть «альфа-тролль», «тролль-подпевала» и принято смеяться не над шутками, а над своими товарищами, так и будет. Потому что хайпово. И «спиногрызья возня» будет набирать обороты, пока в Сети это «нормально». А вот задача взрослых объяснить, что это НЕ НОРМАЛЬНО, вот только сделать это сложно, так как голоса блогеров с призывом «вмажь соседу с вертухи» пока для зумеров звучат убедительнее. И эту проблему запретом выхода в Сеть не решить. Она глубже.

Пока стоит взрослым задуматься, а вопрос: «Кто из них вырастет?» - не имеет однозначного ответа.

Анна Удовенко