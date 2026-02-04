Александр Козловский: Пусть Гдов расцветает, а память о Героях живет вечно

Жителей Гдова с 82-й годовщиной освобождения района от фашистской оккупации поздравил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Фото: Анжелика Титова

«Дорогие гдовичи! 82 года назад, 4 февраля 1944-го, ваш родной край, истерзанный фашистской оккупацией, наконец вздохнул свободно», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Немцы уничтожили тысячи домов, школы, больницы, но не сломили дух народа. Солдаты Красной Армии, ценой своей крови, вернули вам Родину. Сегодня мы чтим их подвиг», - отметил депутат.

В своем обращении он пожелал землякам мира, здоровья и счастья.

«Пусть Гдов расцветает, а память о Героях живет вечно. Берегите свою малую Родину!» - призвал Александр Козловский.