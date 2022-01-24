Общество

В Пскове предложили сделать еще одну новогоднюю локацию

Проект благоустройства парка у реки Милевка обсудили представители муниципалитета и жители микрорайона Запсковья в Пскове сегодня, 25 января. На встрече были выдвинуты несколько предложений, в том числе, о посадке ели в парке для возможности обустройства там новогодней локации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во встрече приняли участие заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Алексеева, и. о. начальника управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко, главный архитектор города Пскова Евгений Скачков и депутаты Псковской городской Думы.

Парк находится на пересечении улиц Инженерной и Крупской. Концепция его благоустройства под названием «Место для тебя» стала победителем открытого голосования, которое завершилось в ноябре. По замыслу авторов, территорию планируется разделить на тематические зоны. Предусмотрены зона для взрослого отдыха, смотровая площадка и зона кормления уток, локация для молодежи, детская площадка с игровым комплексом, спортивная зона с воркаут-площадкой и коробкой для игры в футбол и баскетбол, парковка для велосипедов и самокатов, зона выгула собак.

В целом участники дискуссии одобрили концепцию. Жители микрорайона обратили внимание на организацию освещения территории. По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Татьяны Алексеевой, в парке запланировано освещение пешеходных дорожек, спортивной и детской площадок. Оно будет учитывать биологическую составляющую пространства.

В ходе встречи прозвучало предложение посадить ель, чтобы создать в городе еще одну новогоднюю локацию, и придумать элемент, который станет «фишкой» этого парка. Для доступности территории и удобства перемещения по ней планируется запроектировать дорожки с минимальным уклоном. Местные жители также предложили установить в парке туалет.

Отдельное внимание участники совещания уделили зоне выгула собак. Размещение такой площадки вблизи реки и жилой застройки с точки зрения закона не проработано. Решение о выделении этой зоны примут после изучения вопроса управлением по градостроительной деятельности. На основе концепции и поступивших предложений специалисты УГХ разработают техническое задание на проектирование благоустройства парка реки Милевки. Проект должен быть разработан в этом году.

В администрации отметили, что территорию для благоустройства выбрали псковичи в ходе голосования за объекты благоустройства на 2022 год. Общественное пространство приведут в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».