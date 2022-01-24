Общество

В псковских образовательных организациях ввели новые противоэпидемические меры

Образовательным организациям Псковской области поручили обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте регионального управления Роспотребнадзора, подписал главный санитарный врач области Александр Нестерук.

Согласно тексту документа, образовательным организациям необходимо будет обеспечить контроль за отсутствием на рабочих и учебных местах лиц, которые контактировали с заболевшими в течение последних 14 дней. В случае выявления заболевшего в образовательном учреждении необходимо: