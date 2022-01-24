В псковских образовательных организациях ввели новые противоэпидемические меры

Образовательным организациям Псковской области поручили обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующее постановление, опубликованное на сайте регионального управления Роспотребнадзора, подписал главный санитарный врач области Александр Нестерук.
Согласно тексту документа, образовательным организациям необходимо будет обеспечить контроль за отсутствием на рабочих и учебных местах лиц, которые контактировали с заболевшими в течение последних 14 дней. В случае выявления заболевшего в образовательном учреждении необходимо:
- в течение 1 дня направить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области» списки контактировавших с ним за последние 48 часов лиц;
- в течение 12 часов провести заключительную дезинфекцию, а впоследствии делать ее каждый день на протяжении 14 дней;
- в течение 14 дней обеспечить контроль за состоянием здоровья всех сотрудников и учащихся, проводить ежедневные осмотры с термометрией 2 раза в день;
- в течение двух недель запретить совещания и иные подобные массовые мероприятия с очным присутствием работников и других лиц, посещающих учреждение, за исключением чрезвычайно важных и неотложных и мероприятий в видеоформате.