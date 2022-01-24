Общество

Около 800 псковичей за год трудоустроились в рамках проекта «Содействие занятости»

В 2021 году 994 жителя Псковской области прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Из них были трудоустроены 772 человека (77%) при плане в 75% от числа завершивших обучение. Работа с гражданами продолжится и в 2022 году, квота составляет 960 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на региональный комитет по труду и занятости.

В рамках нацпроекта предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан. Речь, в первую очередь, идет о людях предпенсионного возраста — в возрасте 50 лет и старше; о женщинах, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; о женщинах, не состоящих в трудовых отношениях и воспитывающих детей дошкольного возраста до 7 лет включительно.

Кроме того, в перечень тех, кто может получить профессию, входит молодежь в возрасте до 35 лет включительно и соответствующая ряду критериев. Это могут быть граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в течение 4 месяцев и более; люди, не имеющие профессионального или высшего образования и не обучающиеся по программам профессионального или высшего образования; граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании или квалификации не являются занятыми в течение 4 месяцев и более; люди, находящихся под риском увольнения; и молодежь, завершающая обучение в текущем календарном году по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившаяся в органы службы занятости, для которых отсутствует работа по полученной профессии (специальности).

Запись на обучение будет осуществляться на единой цифровой платформе «Работа России». Полный перечень образовательных программ, доступных в Псковской области, будет размещен на портале в первом квартале 2022 года.

Граждане будут направляться на обучение после получения заключения службы занятости по итогам профориентационной консультации. Обучение бесплатное, по окончании выдается документ о квалификации, соответствующий выбранной образовательной программе. Прохождение обучения предполагает обязательное последующее трудоустройство (в т. ч. выход из декретного отпуска) или оформление самозанятости в текущем году.