Сохранение коллективов не должно превращаться в инструмент давления на сотрудников — Сергей Вострецов

Высокий спрос на кадры в российской экономике должен приводить к реальному росту доходов, улучшению условий труда и уважению к работникам, а не служить лишь инструментом для удержания штата компаниями. Такое мнение высказал председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя данные Минэкономразвития о сохранении дефицита специалистов на рынке труда в своем Telegram-канале.
Минэкономразвития отмечает сохранение высокого спроса на кадры в российской экономике. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на заявления главы ведомства Максима Решетникова. По словам министра, внутренний рынок труда по-прежнему испытывает нехватку специалистов, а ситуация существенно различается в зависимости от отрасли. Даже при снижении загрузки на отдельных предприятиях работодатели стремятся сохранить сформированные коллективы. После длительного периода подбора персонала под новые производственные задачи компании опасаются отпускать сотрудников, понимая, насколько сложно будет найти замену в условиях сохраняющегося трудодефицита.
Минэкономразвития совместно с Минтрудом ведёт регулярный мониторинг гибкости рынка труда, отслеживает динамику занятости и готовит меры реагирования для поддержания стабильности.
Сергей Вострецов прокомментировал ситуацию:
«Сохранение высокого спроса на кадры, о котором говорит Минэкономразвития, — это не просто статистика, а прямое подтверждение того, что российская экономика продолжает работать в режиме острого кадрового дефицита. Работодатели боятся терять людей, и это правильно. Но мы в СОЦПРОФ видим и другую сторону медали. Высокий спрос должен приводить к реальному росту доходов, улучшению условий труда и уважению к работнику, а не только к удержанию штата „на всякий случай“. Сегодня квалифицированный специалист — стратегический ресурс страны. От того, насколько достойно оплачивается его труд, как организованы охрана труда, социальный пакет и возможности повышения квалификации, зависит и производительность, и готовность людей оставаться в профессии. Мы настаиваем: сохранение коллективов не должно превращаться в инструмент давления на сотрудников. Нужны прозрачные механизмы индексации зарплат, гарантии занятости и настоящий социальный диалог. СОЦПРОФ будет продолжать жёстко отстаивать интересы работников. Мы требуем, чтобы высокий спрос на кадры конвертировался в конкретные улучшения для людей труда — в рост реальных доходов, в безопасность на рабочих местах и в уважение к рабочим специальностям. Только тогда кадровый дефицит перестанет быть хронической проблемой и станет драйвером качественного развития экономики».