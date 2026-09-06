Сохранение коллективов не должно превращаться в инструмент давления на сотрудников — Сергей Вострецов

Высокий спрос на кадры в российской экономике должен приводить к реальному росту доходов, улучшению условий труда и уважению к работникам, а не служить лишь инструментом для удержания штата компаниями. Такое мнение высказал председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, комментируя данные Минэкономразвития о сохранении дефицита специалистов на рынке труда в своем Telegram-канале.

Минэкономразвития отмечает сохранение высокого спроса на кадры в российской экономике. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на заявления главы ведомства Максима Решетникова. По словам министра, внутренний рынок труда по-прежнему испытывает нехватку специалистов, а ситуация существенно различается в зависимости от отрасли. Даже при снижении загрузки на отдельных предприятиях работодатели стремятся сохранить сформированные коллективы. После длительного периода подбора персонала под новые производственные задачи компании опасаются отпускать сотрудников, понимая, насколько сложно будет найти замену в условиях сохраняющегося трудодефицита.

Минэкономразвития совместно с Минтрудом ведёт регулярный мониторинг гибкости рынка труда, отслеживает динамику занятости и готовит меры реагирования для поддержания стабильности.

Сергей Вострецов прокомментировал ситуацию: