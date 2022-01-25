Общество

«Собственной персоной»: Иван Грибов о 1,5 годах на посту прокурора, резонансных делах и памятнике Петру I. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 26 января. Гостем студии стал прокурор Псковской области Иван Грибов.

Ведущий программы — главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко обсудил с ним итоги деятельности прокуратуры в 2020-2021 годах, стоящие перед «оком государевым» актуальные задачи, планы и «резонансные дела».

Особое внимание в разговоре уделили итогам работы прокуратуры по направлениям, особо волнующим людей, - таким как ущемление социальных прав граждан, своевременные выплаты зарплат и пособий, а также противодействие коррупции, другим видам преступлений. Кроме того, речь пошла о памятнике Петру I, установленном в Пскове к 300-летию органов прокуратуры.