Общество

Глава администрации Пскова представил концепцию туристского кода города

Губернатор Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой администрации города Пскова Борисом Елкиным сегодня, 26 января. Сити-менеджер в первую очередь представил наработки по созданию туристского кода города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Ранее проект кода Пскова обсуждался с экспертным сообществом, позже он будет вынесен и на общественные слушания. Концепция туристского кода Пскова включает размещение малых архитектурных форм и уличных арт-объектов, обустройство системы уличной навигации для туристов, обустройство фотозон и смотровых площадок, установку общественных санузлов и средств для сбора мусора, оснащение площадок для проведения городских ярмарок и многое другое. Чтобы наиболее полно реализовать задуманное, администрация города сформирует заявку на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, который проводит федеральное агентство по туризму в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как отметили в пресс-службе, глава региона положительно оценил проделанную работу.

Еще один вопрос касался дорожной инфраструктуры, предстоящих ремонтных работ. Так, с 1 февраля на капитальный ремонт закроют участок улицы Яна Фабрициуса (от улицы Металлистов до улицы Вокзальной). Сейчас уже утвердили схему корректировки движения транспорта в этой части города. Борис Елкин также доложил и о подготовительной работе к масштабной реконструкции Советского (Троицкого) моста, который связывает центр Пскова и Запсковье. По этому объекту обновленная схема дорожного движения еще формируется. Первое решение, принятое администрацией города совместно с территориальным подразделением ГИБДД УМВД России по Пскову, — открытие с 15 февраля одностороннего движения на всем протяжении улицы Карла Маркса в Пскове.

Кроме того, сити-менеджер доложил о работе по обеспечению жильем детей-сирот. «Сейчас выполняются закупки. До города доведены лимиты на приобретение 41 квартиры», — сообщил он. Затем Михаил Ведерников и Борис Елкин обсудили возможные варианты приобретения такого жилья. Для этой категории граждан квартиры приобретаются как на первичном, так и вторичном рынках. Глава региона поручил проработать вопрос строительства отдельных многоквартирных домов для предоставления социального жилья.

Помимо этого, обсуждалась подготовка мероприятий масленичной недели, которая в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта. Учитывая эпидемиологическую обстановку, крупные гуляния организовывать не будут. На нескольких площадках в центральных парках города планируется развернуть небольшие тематические творческие локации, что позволит максимально разделить потоки граждан.