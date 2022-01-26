Общество

Прокуратура возбудила дело после проверки строительства ФОКОТа в Писковичах

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении генерального директора подрядной организации, которая занималась строительством физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в деревне Писковичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Контракт с подрядной организацией был заключен в рамках федерального проекта «Cпорт - норма жизни», являющегося частью национального проекта «Демография». Цена контракта на строительство спортивного объекта на улице Волкова в Писковичах составляет 34 млн 312 тысяч 698 рублей.

«В нарушение условий контракта установлено несоблюдение обществом (подрядной организацией – ред.) графика выполнения работ по рассматриваемому объекту, что повлекло расторжение в одностороннем порядке данного контракта», – отметили в прокуратуре.

В связи с тем, что несвоевременное выполнение работ по государственному контракту затрагивает права граждан (в том числе в значительной части несовершеннолетних) на доступность спортивных объектов, нарушает законные интересы неопределенного круга лиц, а также привело к невозможности реализации национального проекта «Демография» в установленный срок, прокуратура района возбудила в отношении генерального директора дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, которое направлено в мировому судье для рассмотрения по существу.