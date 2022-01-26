Общество

«Полевая почта» открылась в Пскове в рамках акции «Хлеб той зимы»

Интерактивная площадка «Полевая почта» открылась в рамках акции «Хлеб той зимы» в Пскове сегодня, 27 января. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло в Псковской областной научной библиотеке на улице Профсоюзной, 2.

Открытие площадки посвятили Дню полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года. «Каждый год у нас проходит эта акция, уже с 2016 года, и каждый раз появляется что-то новое. В нашей библиотеке есть и информационные материалы, которые можно прочесть, посмотреть. Есть интерактив - можно подписать открытку, получить хлебную карточку на свое имя», - рассказала заведующая библиотечным молодежным центром Екатерина Родина.

Здесь, по ее словам, можно найти материалы о жизни библиотек в период блокады, увидеть репринт открыток 40-х годов, посвященных людям и их подвигам. «Мы также проводим мастер-класс по письму чернилами с использованием настоящей чернильницы 30-х годов. Можно подписать репринт открытки и отправить ее себе, родственникам, друзьям», - отметила заведующая.

Екатерина Родина обратила внимание на репринт уникальных газет военного времени 1942-1943 годов. Это полноразмерные копии, в которых содержатся упоминания населенных пунктов Псковской области - Порхова, Дедовичей, Пскова и других. Кроме того, она показала репринт открытки с изображением продовольственного обоза, который шел из Партизанского края в блокадный Ленинград.

«Мы проводим акцию с целью патриотического воспитания, чтобы люди помнили. Интерактив очень интересен для детей, школьников, семей. Также приходят блокадники и те, кто потерял близких во время блокады. Они благодарят волонтеров, приносят цветы. Мы говорим не только о тяжелой судьбе ленинградцев, но и рассказываем, как, например, они праздновали Новый год, то есть проводим полномасштабный экскурс в ту эпоху», - подытожила Екатерина Родина.