Общество

Гдовича оштрафовали на 15 тысяч рублей за поход в магазин без маски

Гдовский районный суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей за несоблюдение коронавирусных ограничений. Как сообщается в решении суда, дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ было рассмотрено 18 января.

28 декабря 2021 года в 10.31 40-летний мужчина находился в помещении сетевого продовольственного магазина «Пятерочка» на улице Никитина в Гдове без маски, респиратора, чем создавал угрозу заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Его вина подтверждена протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, распечаткой сведений из базы данных о привлечении ранее к административной ответственности, фотоснимком из помещения торгового зала.

Магазин, в котором мужчина находился без средств защиты, расположен напротив гдовского отдела полиции.

Ранее, 25 октября 2021 года посетитель магазина уже привлекался судом к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 руб. За новое правонарушение суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Всего 18 января судьи Гдовского районного суда рассмотрели четыре дела об административных правонарушениях, связанных с коронавирусными ограничениями.

Еще один мужчина оштрафован на 2000 рублей за нахождение без средств защиты в помещении торгового зала магазина на улице Печатникова в Гдове. В решении суда указывается, что привлекаемый к ответственности не согласился с протоколом об административном правонарушении и пояснил, что при себе имеет противогаз.

На 3000 рублей оштрафован мужчина, который 30 декабря 2021 года в 12.21 находился в помещении сетевого продовольственного магазина на улице Никитина в Гдове без одноразовой маски (или многоразовой маски, или респиратора). Мужчина ранее не привлекался к административной ответственности, является пенсионером, что является обстоятельствами, смягчающими административную ответственность. При назначении наказания суд учел, что посетитель поставил под угрозу собственную безопасность, жизнь и здоровье, создал угрозу безопасности, жизни и здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц.

18 января Гдовский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ в отношении директора ООО «Наш дом» (управляющая компания). Он не принял меры по вакцинации 60% сотрудников. Согласно представленным сведениям на 21 октября 2021 года, вакцинировано лишь 28,6%.

Производство по делу об административном правонарушении прекратили в связи с признанием утратившими силу положений закона, устанавливающих административную ответственность.