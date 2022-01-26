Общество

Поголовье свиней в Псковской области сократилось на 22%

Поголовье свиней в Псковской области сократилось на 22%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец декабря 2021 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота - 60,5 тыс. голов, из него коров – 30,2 тыс.; свиней – 1125,1 тыс. голов, овец и коз – 29,4 тыс. голов.

«По сравнению с соответствующей датой предыдущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 7,9%, коров – на 8,5%, свиней - на 22,1%, овец и коз – на 9%», - добавили в пресс-службе.