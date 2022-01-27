Школы еще в трех районах Псковской области перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил и.о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Руководители четырех школ из Бежаницкого, Пыталовского и Палкинского районов обратились в региональный комитет по образованию с просьбой согласовать переход на дистанционный режим обучения. Причиной этому послужил повышенный уровень заболеваемости среди обучающихся.
Андрей Ермаков отметил, что комитет согласует переход образовательных организаций на «дистанционку» и добавил, что в школах, выбравших такой формат работы, пройдут проверки. График проверок уже составлен.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что периодически поступают точечные обращения от родителей о некачественной организации дистанционного обучения в школах.
«Некоторые школы вместо "дистанта" уходят на карантин. Надо следить за тем, чтобы такого не было. Предоставлять детям каникулы за государственный счет никто руководству права не давал», - заключил глава региона.
Напомним, с 27 января по 6 февраля на дистанционный формат работы перешли школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района.