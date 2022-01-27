Общество

Убыль населения в России впервые превысила миллион человек за год

Естественная убыль населения Российской Федерации в 2021 году составила 1,04 млн человек за год. Такие цифры 28 января озвучил Росстат.

Как отмечает «МК», в течение последних десятилетий современной российской истории только один раз масштабы естественной убыли населения за год приближались к 1 миллиону человек: в 2000 году была зафиксирована убыль населения в 958,5 тысяч человек.

Показатель 2021 года значительно превысил убыль населения двадцатилетней давности.

В 2020 году убыль населения в стране составила 702 тысячи человек.