Новый очаг коронавируса зафиксировали в санатории в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
«Зафиксирован новый очаг на территории санатория "Голубые озера" в поселке Опухлики Невельского района», - написал глава региона.
За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 237 жителей региона. Общее количество заболевших составило 75 174.
Вылечились от коронавируса 145 человек. Всего - 70 293.
Скончались с этим диагнозом 4 жителя Псковской области. За время пандемии коронавирус унес жизни 1414 человек.
Медики региона провели 3383 исследования на COVID-19. Всего - 760 820.