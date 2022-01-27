Общество

Новый очаг коронавируса зафиксировали в санатории в Псковской области

Новый очаг коронавируса зафиксировали в санатории в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Зафиксирован новый очаг на территории санатория "Голубые озера" в поселке Опухлики Невельского района», - написал глава региона.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 237 жителей региона. Общее количество заболевших составило 75 174.

Вылечились от коронавируса 145 человек. Всего - 70 293.

Скончались с этим диагнозом 4 жителя Псковской области. За время пандемии коронавирус унес жизни 1414 человек.

Медики региона провели 3383 исследования на COVID-19. Всего - 760 820.