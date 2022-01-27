Общество

Памятные мероприятия к 78 годовщине освобождения прошли в Новосокольническом районе

Памятные мероприятия к 78 годовщине освобождения прошли в Новосокольническом районе сегодня, 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: районная газета «Новосокольнический край»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в этот значимый для муниципалитета день направил поздравления жителям района. Он напомнил о важном историческом факте — в честь освобождения города и железнодорожного узла «Новосокольники» в 1944 году восьми воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Новосокольнических», а в Москве был дан салют из 124 орудий.

«Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием. В боях за освобождение района отдали свои жизни 11 тысяч советских солдат и офицеров, более 9 тысяч местных жителей погибли на фронтах, были расстреляны во время оккупации и пропали без вести. Мы помним и чтим мужество, непреклонность и героизм жителей Новосокольнического района, которые сражались в рядах Красной армии, участвовали в партизанском движении, оказывали всю возможную поддержку и помощь фронту», — отметил Михаил Ведерников.

Особые слова благодарности глава региона адресовал ветеранам, узникам концлагерей, детям войны, труженикам тыла. «Для нас вы всегда будете примером жизнестойкости, беззаветной любви и преданности Родине. Благодарю вас за участие в общественной жизни района и в патриотическом воспитании подрастающего поколения», — отметил губернатор и пожелал жителям района крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

Памятные мероприятия в муниципальном образовании открылись торжественным митингом «Достойны памяти народной», который по традиции прошел на мемориальном комплексе Новосокольников. Его участники возложили цветы к Вечному огню, почтив память павших. Цветы и венки были возложены и к братским захоронениям муниципалитета.

По случаю освобождения на улицах города организовали раздачу информационных буклетов «По страницам книги «Солдаты Победы», а в Доме культуры имени Воровского с соблюдением противовирусных ограничений пройдет театрализованная концертная программа.

Целый ряд мероприятий на территории района прошел в преддверии годовщины освобождения муниципального образования. Так, в рамках международного проекта в краеведческом музее состоялся телемост «Актобе — Новосокольники». Встреча с представителями Казахстана была посвящена памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Кроме того, на площадке музея проходят тематические экскурсии, уроки мужества, развернута экспозиция «Снова к прошлому взглядом приблизимся».