Библиотекари Пскова объяснили дошколятам, что такого особенного в псковских сказках

Воспитанники детского сада № 11 познакомились с псковскими сказками и узнали, что в них особенного в библиотеке «Диалог» в рамках Года единства народов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

На мероприятии под названием «Вот она какая – псковская сказка!» библиотекари сначала узнали, какие сказки малыши знают и любят. После этого детям показали инсценировку сказки «Репка» с помощью пальчикового театра.

Затем работники библиотек узнали, какие сказки рассказывали детям в старину на псковской земле и чем эти сказки отличаются от всем известных. Дошколятам объяснили, что главная особенность псковских сказок – неповторимый местный говор, который делает псковские сказки такими родными и душевными.

Сотрудники библиотеки прочитали малышам две псковские сказки: «Про деда с бабой, или Бычок – смоляной бочок» и «Как ходили козёл за лыками, а коза за орехами». После чего дети поиграли в игры по этим сказкам: они отгадывали загадки и собирали паззлы.

В результате детсадовцы пришли к заключению, что псковские сказки не просто интересные, а ещё и познавательные, а кроме того, учат добру и рассказывают о красоте родной земли.