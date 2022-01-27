Общество

Потепление до +3 градусов ожидается в Псковской области днем 30 января

Потепление до +3 градусов ожидается в Псковской области днем 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

На территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью прогнозируется снег, местами сильный, а также метель. Днем - небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами умеренные. На дорогах - гололедица.

Ветер будет южных направлений 8-13 метров в секунду, местами - порывистый.

Температура по области ночью планируется в диапазоне -8…-3 градусов Цельсия, днем - от 0…+3 градусов.

Атмосферное давление будет низким.