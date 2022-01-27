Общество

Псковская область получит более 25 миллионов рублей на поддержку поликлиник

Псковская область получит более 25 миллионов рублей на поддержку поликлиник. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 28 января.

Такое решение правительство приняло на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Михаил Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы средства были получены как можно быстрее, поскольку от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — сказал премьер-министр на заседании правительства, которое состоялось 27 января.

Ранее сообщалось, что всего на эти цели регионам России выделят более 7 миллиардов рублей.