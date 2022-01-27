Псковская область получит более 25 миллионов рублей на поддержку поликлиник. Это следует из распоряжения правительства Российской Федерации от 28 января.
Такое решение правительство приняло на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Михаил Мишустин также поручил Минздраву проконтролировать, чтобы средства были получены как можно быстрее, поскольку от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.
«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу», — сказал премьер-министр на заседании правительства, которое состоялось 27 января.
Ранее сообщалось, что всего на эти цели регионам России выделят более 7 миллиардов рублей.