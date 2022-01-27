Общество

Баланс между офисной и домашней одеждой соблюдают 8% удаленных работников СЗФО - опрос

Баланс между офисной и домашней одеждой стараются соблюдать 8% удаленных работников СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-слежбе сервиса по поиску работы hh.ru.

Опрос службы исследований hh.ru показал, что в неформальной домашней одежде работает каждый второй (53%) опрошенный житель СЗФО, трудящийся на «удаленке».

«Еще 20% опрошенных работают в повседневной одежде, 16% делают это в халате или пижаме. 8% жителей СЗФО пытаются соблюдать баланс и надевают, как они говорят, офисный верх и домашний низ. Три процента, по-видимому, наиболее стойких жителей СЗФО несмотря на работу из дома каждый день с утра надевают офисную одежду и так работают до вечера», - отметили в пресс-службе.

Среди других ответов о том, в чем они работают соискатели достаточно часто упоминали также варианты «В нижнем белье / в исподнем», «в спортивной одежде», «в одежде по настроению».

Чаще других работают в пижаме или халате, судя по данным опроса, респонденты от 18 до 24 лет (17%). В разрезе профессий это банковские служащие, маркетологи, а также работники сферы искусства и масс-медиа.

«Никогда не позволяют себе работу в халате или пижаме топ-менеджеры, принявшие участие в опросе, но при этом они чаще других выбирают вариант "офисный верх и домашний низ". Чаще других стараются одеться на 100% в офисном стиле представители сферы продаж и бухгалтеры», - заключили в пресс-службе.