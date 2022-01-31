Общество

Добираться до островов Псковского озера на пароме смогут печеряне

Добираться до островов Псковского озера на пароме смогут жители Круппской волости Печорского района, пишет газета «Печорская правда».

Примерный внешний вид парома. Фото: «Печорская правда»

Строительство нового парома грузоподъемностью 62 тонны идет в настоящее время. Контракт на выполнение работ по парому заключен с тюменским ЗАО «Экспериментальная судоверфь». Общая стоимость парома - 38 млн 600 тысяч рублей, из которых 99% должны профинансировать из областного бюджета, а 1% - из районного.

Из основных технических характеристик следует, что длина парома составит 20 метров, а ширина - 7,2 метра, высота бортов -1,4 метра. Скорость по тихой воде с полной загрузкой - от 13 до 16 километров в час.

Срок спуска на воду - 1 мая 2022 года.