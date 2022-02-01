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Общество

Красногородский вал благоустроят до 15 июня

01.02.2022 16:50|ПсковКомментариев: 0

Общественную территорию «Памятник истории и культуры – вал» благоустроят в Красногородске до 15 июня. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит установить скамейки, демонтировать старую сцены и установить новую, поставить ограждения с поручнями и провести электромонтажные работы. Отмечается, что уровень новой сцены должен быть выше уровня старой сцены на 1 метр.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 692 149 рублей. Подрядчика определят 11 февраля.

Красногородский вал (городище), остаток крепости Красный Городец, является памятником археологии XV-XVII веков.

Теги: #благоустройство #Красногородский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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