Общество

Почетный гражданин Пскова Валерий Павлов отмечает 75-летие

Почетный гражданин Пскова, Заслуженный работник культуры РФ Валерий Павлов отмечает 2 февраля 75-летие. Об этом государственный архив Псковской области сообщает в инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Валерий Павлов родился в Пскове. Он окончил среднюю школу №1 и детскую музыкальную школу. Материалы в его личном фонде рассказывают о том, что выпускник поступил в областное музыкальное училище, но через три года понял: это не его призвание. Пошел работать на машиностроительный завод, освоил профессию слесаря-лекальщика. «Кому-то, вероятно, могло показаться в то время, что парень уже никогда не вернется к теме культуры и искусства. Но нет! Судьба распорядилась иначе!» - рассказали сотрудники архива.

В 1965 году Валерий Павлов окончил школу рабочей молодежи №3 и поступил в Псковский педагогический институт имени С. М. Кирова на филологический факультет. В институте создал агитбригаду, эстрадный оркестр, готовил концерты, вечера отдыха. Подрабатывал пожарным, в танцевальном ансамбле аккомпаниатором, музыкантом оркестра в ресторане.

«При этом учился хорошо, даже получил разрешение на свободное посещение лекций и сдачу экзаменов по свободному графику, одновременно работал, только представьте, в уголовном розыске (1967-1969 годов). В 1969 году Валерий Федорович окончил институт и был принят в среднюю школу №1 им. Леона Поземского учителем русского языка и литературы», - отметили в архиве.

В 1971 году был призван на службу в ряды Советской Армии. После демобилизации его пригласили на работу заместителем директора ПТУ №12. Затем, в 1972 году, он был назначен на должность заведующего отделом спортивной и оборонно-массовой работы обкома ВЛКСМ.

Работал в отделе пропаганды и агитации обкома и горкома КПСС. В октябре 1990 года избран секретарем горкома КПСС. Год спустя он возглавил Псковский театр драмы. В 2011 году назначен секретарем Общественной палаты Псковской области.

Имеет медали и ордена За заслуги перед Отечеством II и I степени, За заслуги перед Отечеством IV степени, удостоен благодарности президента РФ Владимира Путина, Ордена Признания, медали «За заслуги перед Псковской областью».

«Сотрудники Государственного архива Псковской области сердечно поздравляют юбиляра с 75-летием! Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!» - отмечается в сообщении архивистов.

К поздравлениям присоединились и члены регионального отделения Союза писателей России: «Но Валерия Павлова отличает не только талант художника слова, но и присущие ему лучшие человеческие качества – чувство сопереживания, сердечная отзывчивость, честность, скромность и чистота души. Он лучший из нас, самый достойнейший! И сегодня, в день его юбилея мы говорим об этом прямо и открыто!»

«Дорогой Валерий Федорович! Мы гордимся вами, дорожим и поэтому желаем самого главного – здоровья, благополучия и творческого долголетия! Оставайтесь и далее свидетелем времени, его хранителем и достославным описателем!» - добавил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.