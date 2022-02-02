Общество

В магазинах «Деревня Соловьи» в Пскове появились новинки

Вкусные новинки можно приобрести во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи», расположенных в Пскове, уже с сегодняшнего дня, 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

В продаже появились обладающие нежным сливочным вкусом сосиски «Няшки», их цена - 334 рубля за килограмм.

Еще одна новинка - голубцы «Ленивые». Полуфабрикат можно приобрести по цене 255 рублей за килограмм.

«Попробуйте новинки первым!» - призывают псковичей в фирменных магазинах «Деревня Соловьи».

ВКонтакте: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Я. Фабрициуса, д. 29

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9