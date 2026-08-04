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Фотофакт: Новые дорожки формируют на территории Корытовского лесопарка

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В Корытовском лесопарке рядом с пляжем «Воздух» и Центром лечебной педагогики продолжаются работы по расширению территории. На данный момент формируются новые дорожки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Первое благоустройство появилось в Корытовском лесопарке еще в 2021 году. С тех пор это место успело стать популярным у псковичей. Сейчас городская администрация обещает расширить «окультуренную» территорию – проложить новые дорожки, обустроить детские площадки и парковку.

 

Вдоль новых пешеходных дорожек собираются высадить газоны, а также провести освещение. В городской администрации сообщили, что всего планируют установить 76 новых светильников и заменить 34 старых. Кроме того, на территории организуют видеонаблюдение – там появятся 18 камер.

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