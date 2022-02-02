Общество

Галина Неваленная прокомментировала образование очередей в псковской поликлинике

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная прокомментировала образование очередей на улице у псковской поликлиники. Свое мнение она высказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Галина Неваленная отметила, что пациентов с проявлениями ОРЗ принимают в отдельных кабинетах. В них обустроен отдельный вход, чтобы избежать смешения потоков. Около этих кабинетов также организованы посадочные места.

«Увеличение числа пациентов связано с ростом заболеваемости. Однако больших очередей нет. Иногда люди просто выходят постоять на улицу», - отметила Галина Неваленная. По ее словам, в поликлиниках работает специальная «группа сопровождения» - персонал, который предлагает ожидающим пройти на сидения внутри поликлиники.

Также врач отметила, что пациентов с невысокой температурой и живущих рядом с поликлиниками, просят не вызывать врача на дом, а приходить для осмотра у специалиста и забора мазка в медучреждение. При этом, подчеркнула Галина Неваленная, лучше записаться на прием заранее во избежание стихийной живой очереди.

«Как правило, обращаемость выше в первой половине дня, а во второй уже все свободно», - заключила Галина Неваленная.

Напомним, в редакцию Псковской Ленты Новостей сегодня поступило сообщение от читателя об очереди, образовавшейся на улице у псковской поликлиники.