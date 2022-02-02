Общество

Более 700 работников в Псковской области получили зарплату после прокурорского реагирования

Более 700 работников в Псковской области получили зарплату после прокурорского реагирования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В 2021 году удалось добиться восстановления нарушенных прав свыше 700 работников, перед которыми после принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 29 млн рублей. По результатам рассмотрения более 300 мер прокурорского реагирования в сфере оплаты труда к различным видам ответственности привлечено свыше 170 должностных лиц», - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 1 января 2022 года общий размер задолженности по заработной плате на восьми предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, составил 3,7 млн рублей перед 132 работниками.

Как и прежде, в 2021 году на особом контроле находились вопросы обеспечения занятости населения и легализации трудовых отношений.

В целях снижения неформальной занятости прокуратурой области совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области во 2 полугодии 2021 года в указанной сфере организованы совместные проверки.

«В ходе проведенных проверок выявлено более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции», - сообщили в ведомстве.

По мерам прокурорского реагирования трудовые договоры заключены с 46 гражданами.

Работа на данном направлении надзора будет продолжена в 2022 году, добавили в ведомстве.