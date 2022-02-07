Общество

Будущее цифрового мира, или Как IT поможет раскрыть таланты вашего ребенка?

Начало любого года – это самое правильное время, чтобы определиться с дополнительными занятиями для ребенка. Детский ум, как губка, жадно впитывает все получаемые знания и практические навыки. Вероятнее всего, именно они лягут в основу выбора его профессии в будущем, именно они определять успешность его карьеры. Поэтому важно здесь не идти «против природы», а дать ребенку именно то, что ему интересно, близко, а главное, будет актуально и востребовано в ближайшие пару-тройку десятилетий.

Текущее поколение Z – это ребята, которые онлайн буквально с рождения. Порой они больше и лучше разбираются в различных гаджетах, чем, скажем, в классической литературе. YouTube и TiKTok стал для них теми площадками, где они хотят проявлять себя. А различные блогеры стали для них примерами для подражания.

Конечно, многие родители, воспитываясь еще в советские времена, не всегда разделяют современные увлечения детей. Многие ограничивают время общения с гаджетами или просто пресекают его. Но разве с этим можно как-то бороться? Разве вас в детстве фраза о том, что «тамагочи – это какая-то ерунда» - останавливала, и вы переставили в нее играть? Думаю, что нет. Поэтому и сегодня важно не запрещать и не отваживать ребенка от своих увлечений, а следует подумать над тем, как направить их в нужное, полезное русло.

Компьютерная Академия ШАГ – это один из крупнейших IT-провайдеров в мире. Здесь учатся как взрослые, так и дети. Уникальные программы разработаны с учетом особенностей студентов разных возрастов, начиная от 4-х лет и формально ограничиваясь 55 годами.

Для детей в городе Пскове доступно несколько образовательных программ как в очном, так и в дистанционном формате:

- программа «Первый ШАГ» подойдет тем, кто только начинает знакомиться с компьютером. На старте занятий дети 7-8 лет учатся понимать устройство ПК, знакомятся с возможностями операционной системы, учатся работать с файлами различных форматов. А далее мир IT открывается для них в самом широком выражении: блогинг, мультипликация, робототехника, 3D-моделирование, создание компьютерных игры и многое другое ждет их в рамках данной программы. Занятия проходят один раз в неделю, по воскресеньям с 15:00 до 16:20;

- программа «Малая Компьютерная Академия» подходит для детей 9-12 лет и 13-14 лет. Это пяти- или трехлетняя программы соответственно. Здесь ребята изучают IT-сферу уже более углубленно и идут по пути «от простого к сложному», т. е. от использования каких-то готовых платформ (WIX и CANVA, к примеру), до уже профессиональных инструментов (HTML, CSS, JS, Python). Обучаться можно как по выходным (1 раз в неделю по 2 пары), так и по будням (2 раза в неделю по 1 паре). Есть и специальная группа для тех, кто учится во вторую смену: занятия начинаются с 9:00 до 10:20 и проходят по вторникам и четвергам;

- на базе 8, 9 и 11 классов есть возможность обучаться в IT-колледже и получать уже профессиональное образование по направлениям «Разработка программного обеспечения» и «Компьютерная графика и дизайн». Здесь студенты фактически уже получают специальность, которая позволяет работать им, обучаясь еще в IT-колледже.

Образовательные программы Компьютерной Академии ШАГ – это необычный кружок, а настоящее профессиональное образование, позволяющее в дальнейшем углубиться в IT-профессию и стать востребованном специалистом на рынке труда. Обучение проходит очень увлекательно и дает максимальную пользу, позволяя развить склонности и реализовать таланты ребенка.

Познакомиться с Компьютерной Академией ШАГ в городе Пскове и со всеми программами для детей можно на бесплатных мероприятиях, проводимых в стенах Академии, а также по телефону: +7 (8112) 296-440 или написав в WhatsApp.

Количество мест ограничено! Успейте присоединиться к большой семье Компьютерной Академии ШАГ!

Источник: Компьютерная Академия ШАГ в городе Пскове