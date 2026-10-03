Сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2026» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2026» развернулась на парковке на улице Карла Маркса сегодня, 3 октября.

Свою продукцию на ней представили региональные предприятия: «Прасковья Молочкова», «Балт-Фиш плюс», «Демидовская тушенка», Палкинский хлебозавод, Псковская птицефабрика, «Псковитянка», крестьянско-фермерские хозяйства «Себежские сады», «Дуброво» и «Лесная ПчелоФерма», а также дновский плодопитомник и продукция Псковского, Островского и Гдовского райпо.

Помимо этого, гости могли приобрести товары белорусского производства «Инвет» и продукцию ЛПХ «Медовый месяц». На ярмарке был представлен широкий ассортимент: от домашних солений, свежих ягод, овощей, фермерской колбасы, меда, чая, рыбы и выпечки до саженцев, комнатных растений, веников, корзин ручной работы, одежды, обуви, валенок, украшений и сувениров.

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Подробнее о том, как прошла сельскохозяйственная ярмарка — в репортаже Константина Красильникова.