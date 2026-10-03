Сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2026» проходит в центре Пскова

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2026» проходит на парковке возле стеллы «Я люблю Псков» на улице Карла Маркса сегодня, 3 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

На ярмарке представлены товары региональных предприятий. Среди них: «Прасковья Молочкова», производство консервов «Балт-Фиш плюс», «Демидовская тушенка», Палкинский хлебозавод, Псковская птицефабрика, «Псковитянка», крестьянско-фермерские хозяйства «Себежские сады», «Дуброво» и «Лесная ПчелоФерма», личное подсобное хозяйство «Экодром 60», дновский плодопитомник и другие. Также представлена продукция Псковского, Островского и Гдовского райпо.

Помимо этого, на ярмарке можно приобрести товары белорусского производства «Инвет» и личного подсобного хозяйства «Медовый месяц».

Гости ярмарки могут приобрести самую разнообразную продукцию — от продуктов до товаров для дома. На ней представлены домашние соленья, свежие ягоды и овощи, фермерская колбаса, мед, гранатовый сок, домашнее масло, чай, свежая рыба и выпечка. Для сада и дома можно купить саженцы, комнатные растения, веники и корзины ручной работы, а также выбрать одежду, обувь, валенки и украшения. Кроме того, посетители могут увезти с ярмарки сувениры.

Также на ярмарке можно познакомиться с официальным дилером «АгроМир», который представляет тракторы «Solis», «Беларус», «Скаут», «Ловол» и «Агроаполло» и предлагает большой выбор прицепного и навесного оборудования.

Напомним, в связи с проведением областной сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2026» в Пскове временно прекратят движение автотранспорта на некоторых участках.