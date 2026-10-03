За девять месяцев мошенники похитили у псковичей почти 279 млн рублей

За период с января по сентябрь 2026 года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 358 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достиг 278 767 856 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: УМВД России по Псковской области

Наиболее распространенные схемы мошенничества включают:

Перевод средств на «безопасный счет» - 193 случая;

Неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - 3 случая;

Мошенничество при покупке товаров в Интернете - 81 случай;

«Освобождение» от ответственности - 23 случая;

Предложения о дополнительном заработке - 55 случаев.

«По всем вышеуказанным противоправным деяниям возбуждены уголовные дела, и правоохранительные органы принимают все меры для расследования и наказания виновных. Мы призываем граждан не оставаться равнодушными и быть бдительными», - подчеркнули в ведомстве.

Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112).