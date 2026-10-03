За девять месяцев мошенники похитили у псковичей почти 279 млн рублей

За период с января по сентябрь 2026 года, согласно ежесуточным оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Псковской области, общее количество потерпевших составило 358 человек, а суммарный ущерб от мошенничества достиг 278 767 856 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Фото: УМВД России по Псковской области
Наиболее распространенные схемы мошенничества включают:
- Перевод средств на «безопасный счет» - 193 случая;
- Неправомерный доступ к аккаунтам в социальных сетях - 3 случая;
- Мошенничество при покупке товаров в Интернете - 81 случай;
- «Освобождение» от ответственности - 23 случая;
- Предложения о дополнительном заработке - 55 случаев.
Если вам поступило подозрительное предложение или вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по номеру 102 (112).