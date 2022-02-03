Общество

О необычных кличках домашних животных в XX веке рассказали псковичам

О необычных кличках домашних животных в XX веке рассказали псковские архивисты в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео: Государственный архив Псковской области

В Государственном архиве Псковской области хранится немало документов, которые так или иначе связаны с темой животноводства, отметили его сотрудники.

«На этот раз речь пойдет о XX веке. А точнее о данных за 1930 год. Сведения включены в отчеты конкретного колхоза Псковской области "Знамя Труда". В документах приводятся клички животных – лошадей, быков, коров и телят. К примеру, встречается бычок Герой, коровы Мерзавка и Русалка», - добавили архивисты.