Общество

Суд обязал великолучан снести самовольные постройки на берегу озера

Суд обязал великолучан снести самовольные постройки на берегу озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Псковский природоохранный прокурор выявил в границах Великолукского участкового лесничества, а также в водоохранной зоне и береговой полосе озера Долгое самовольные постройки - железобетонный забор, две беседки и три пирса.

Великолукский районный суд удовлетворил иск о признании этих построек незаконными, а также обязал снести их и провести рекультивацию земель.

Судебное решение не было обжаловано и вступило в законную силу.