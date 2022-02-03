Общество

Акция против распространения коронавируса прошла в санатории «Череха»

Акция против распространения коронавируса прошла в санатории «Череха» 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Мероприятие провели добровольцы регионального отделения Российского Красного Креста, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», а также руководство и работники санатория.

Добровольцы Красного Креста и волонтеры-медики побеседовали с персоналом, отдыхающими санатория о коронавирусе. Особое внимание в общении уделили штамму «омикрон», который сильно повлиял на увеличение случаев заражения в стране в целом и в Псковской области в частности. Также в ходе акции обсудили необходимость соблюдения мер личной предосторожности, всех санитарно-эпидемиологических требований, особенно в лечебно-профилактическом учреждении.

Акция проходила как в формате общения, так и в формате, исключающем прямой контакт с отдыхающими. В каждом жилом номере санатория разместили одноразовые маски, антисептики, предоставленные региональным отделением Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Участники мероприятия получили памятки, подготовленные Псковским региональным отделением РКК, о том, как себя предостеречь от опасной инфекции.

«Это, несомненно, очень важная акция для нас и наших отдыхающих. В условиях санаторно-курортного лечения как никогда, в этот сложный период пандемии, важно не просто оздоровить организм, получить процедуры, но и быть уверенным, что ты в надежных руках. Что в санатории заботятся не только о лечении твоих недугов, но и защищают от внешних рисков, которым сегодня является коронавирус», – отметила директор санатория «Череха» Ольга Бадаш.

Председатель Псковского регионального отделения РКК Петр Василевский прокомментировал деятельность регионального отделения против распространения COVID-19: «Наша главная цель — не запугать людей, а еще раз напомнить о важности сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. Только совместными усилиями, объединив ресурсы общественных организаций, учреждений здравоохранения, жителей нашей страны, мы сможем спокойно учиться, работать и отдыхать, не боясь заразиться, не испытывая неудобств при посещении общественных мест, то есть вернуться к прежней, допандемийной жизни».

«Мы открыты для любого сотрудничества, направленного на благо людей. Профсоюзы, в рядах которых большое количество врачей, студентов и добровольцев, всегда выступают за консолидацию усилий в общественной деятельности. Хочу от имени профсоюзов поблагодарить Псковское региональное отделение Российского Красного Креста и волонтеров-медиков за активную поддержку в санаторно-курортном лечении граждан в профсоюзных здравницах и их защиты от коронавируса», – заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.